МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы ликвидировали боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Противника уничтожили беспилотниками военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии.
16-03-2026 17:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы противника на Красноармейском направлении. Это сделали расчеты войск беспилотных систем из состава 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Группа противника, направлявшаяся на передовые позиции, была обнаружена при помощи беспилотника. После этого с ней расправились российские ударные дроны-камикадзе. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что уничтожение украинской пехоты ослабляет позиции ВСУ. Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для действий российских штурмовых групп, позволяя им продвигаться в глубину неприятельской обороны.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Вакула показал, как дроноводы группировки войск «Восток» бьют врага в Запорожской области

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #FPV-дроны #пехота ВСУ #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 