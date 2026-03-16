Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы противника на Красноармейском направлении. Это сделали расчеты войск беспилотных систем из состава 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Группа противника, направлявшаяся на передовые позиции, была обнаружена при помощи беспилотника. После этого с ней расправились российские ударные дроны-камикадзе.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что уничтожение украинской пехоты ослабляет позиции ВСУ. Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для действий российских штурмовых групп, позволяя им продвигаться в глубину неприятельской обороны.

Ранее корреспондент «Звезды» Андрей Вакула показал, как дроноводы группировки войск «Восток» бьют врага в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.