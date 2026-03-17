МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами России за ночь сбили 206 украинских БПЛА

Из них 43 обезвредили над столичным регионом, включая 40 дронов, которые направлялись на Москву.
17-03-2026 08:04
© Фото: Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что с 20.00 16 марта до 07.00 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Такие данные содержатся в утренней сводке.

При этом 62 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 43 - над столичным регионом, включая 40 БПЛА, которые направлялись на Москву.

Над Краснодарским краем российские военные уничтожили 28 аппаратов, 18 - над Республикой Крым и 12 - над Смоленской областью.

В Калужской области сбито девять БПЛА, восемь - в Белгородской, шесть - в Ростовской, четыре - в Ленинградской и три - в Астраханской. Один беспилотник был перехвачен над территорией Республики Адыгея. Также 12 аппаратов были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Короче Белгородской области два беспилотника ВСУ нанесли удар, в результате которого пострадали пять человек. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних. В частности, 18-летний юноша получил травму лица из-за взрыва дрона рядом с социальным объектом.

У двух 16-летних девушек зафиксированы ранения рук, ссадины на ногах и рана стопы. Кроме того, двое 16-летних юношей получили ссадины мягких тканей головы и спины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Москва #армия #Минобороны России #пво #беспилотники #Московская область #Брянская область #атака дронов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 