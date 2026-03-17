Над регионами России за ночь сбили 206 украинских БПЛА

Министерство обороны России сообщило, что с 20.00 16 марта до 07.00 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Такие данные содержатся в утренней сводке.

При этом 62 дрона были сбиты над территорией Брянской области, 43 - над столичным регионом, включая 40 БПЛА, которые направлялись на Москву.

Над Краснодарским краем российские военные уничтожили 28 аппаратов, 18 - над Республикой Крым и 12 - над Смоленской областью.

В Калужской области сбито девять БПЛА, восемь - в Белгородской, шесть - в Ростовской, четыре - в Ленинградской и три - в Астраханской. Один беспилотник был перехвачен над территорией Республики Адыгея. Также 12 аппаратов были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Короче Белгородской области два беспилотника ВСУ нанесли удар, в результате которого пострадали пять человек. Среди пострадавших четверо несовершеннолетних. В частности, 18-летний юноша получил травму лица из-за взрыва дрона рядом с социальным объектом.

У двух 16-летних девушек зафиксированы ранения рук, ссадины на ногах и рана стопы. Кроме того, двое 16-летних юношей получили ссадины мягких тканей головы и спины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.