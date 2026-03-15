МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайперы показали работу против тяжелых гексакоптеров в Запорожской области

Группа воздушного прикрытия 36-й бригады группировки «Восток» сбивает по десятку тяжелых БПЛА в день.
17-03-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы группировки войск «Восток» пресекли применение беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что попытку прорыва вражеских БПЛА пресекла снайперская группа воздушного прикрытия 36-й бригады. Противник задействовал тяжелые гексакоптеры различных типов, а также другие беспилотные средства.

Основной задачей группы стало своевременное выявление воздушных целей и их поражение на подлете к позициям. Работа велась с разных точек, включая закрытые и замаскированные позиции, что позволяло сохранять скрытность и контролировать воздушную обстановку на участке зоны проведения специальной военной операции в Запорожье. Командир подразделения с позывным «Гость» рассказал, что в основном снайперам группы воздушного прикрытия приходится сбивать тяжелые дроны ВСУ.

«Целимся в сам дрон. В его двигатель, батареи. Поражаем <...> Прилетела "Баба-Яга" на позиции артиллерии, хотели по ним отработать. Была обвешана бронелистами, чтобы ее нельзя было подбить легкой "стрелкотней", но от нашего оружия эта броня не помогает», - поделился Гость.

Снайпер с позывным «Грош» рассказал об особенностях такой работы. Он объяснил, что основной задачей является поражение гексакоптеров типа «Баба-Яга» и «Вампир», а также FPV-дронов и разведывательных беспилотников.

«Все зависит от погодных условий: иногда целей очень много, иногда меньше. Бывает до десяти штук в день. Работаем с разных позиций, в основном с закрытых - из зданий или из укрытий. Здесь самое главное - точный, прицельный выстрел. Остальное уже дело техники», - объяснил Грош.

Для обеспечения устойчивого управления и координации действий снайперских расчетов групп воздушного прикрытия используются отечественные средства связи, обеспечивающие работу в любых условиях, днем и ночью. Работа снайперской группы сорвала применение беспилотников противника на данном участке и не позволила им выйти к позициям подразделений бригады группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны России рассказали, как снайперская пара мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» успешно уничтожила наблюдательный пункт противника. Были ликвидированы два украинских боевика. Точный выстрел был произведен с дистанции около 1 000 метров - наблюдательный пост ВСУ был полностью подавлен.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #снайперы #Минобороны России #ВС РФ #бпла #восток #запорожская область #Воздушное прикрытие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 