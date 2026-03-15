Снайперы показали работу против тяжелых гексакоптеров в Запорожской области

Снайперы группировки войск «Восток» пресекли применение беспилотников ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что попытку прорыва вражеских БПЛА пресекла снайперская группа воздушного прикрытия 36-й бригады. Противник задействовал тяжелые гексакоптеры различных типов, а также другие беспилотные средства.

Основной задачей группы стало своевременное выявление воздушных целей и их поражение на подлете к позициям. Работа велась с разных точек, включая закрытые и замаскированные позиции, что позволяло сохранять скрытность и контролировать воздушную обстановку на участке зоны проведения специальной военной операции в Запорожье. Командир подразделения с позывным «Гость» рассказал, что в основном снайперам группы воздушного прикрытия приходится сбивать тяжелые дроны ВСУ.

«Целимся в сам дрон. В его двигатель, батареи. Поражаем <...> Прилетела "Баба-Яга" на позиции артиллерии, хотели по ним отработать. Была обвешана бронелистами, чтобы ее нельзя было подбить легкой "стрелкотней", но от нашего оружия эта броня не помогает», - поделился Гость.

Снайпер с позывным «Грош» рассказал об особенностях такой работы. Он объяснил, что основной задачей является поражение гексакоптеров типа «Баба-Яга» и «Вампир», а также FPV-дронов и разведывательных беспилотников.

«Все зависит от погодных условий: иногда целей очень много, иногда меньше. Бывает до десяти штук в день. Работаем с разных позиций, в основном с закрытых - из зданий или из укрытий. Здесь самое главное - точный, прицельный выстрел. Остальное уже дело техники», - объяснил Грош.

Для обеспечения устойчивого управления и координации действий снайперских расчетов групп воздушного прикрытия используются отечественные средства связи, обеспечивающие работу в любых условиях, днем и ночью. Работа снайперской группы сорвала применение беспилотников противника на данном участке и не позволила им выйти к позициям подразделений бригады группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны России рассказали, как снайперская пара мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» успешно уничтожила наблюдательный пункт противника. Были ликвидированы два украинских боевика. Точный выстрел был произведен с дистанции около 1 000 метров - наблюдательный пост ВСУ был полностью подавлен.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.