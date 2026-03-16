FPV-дроны ГрВ «Центр» помогли продвинуться на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщило, что расчеты войск беспилотных систем соединения спецназа группировки войск «Центр» обеспечили продвижение передовых групп. Отмечено, что это произошло на Красноармейском направлении специальной военной операции.

«Используя эффект неожиданности, операторы нанесли удары, застав врасплох противника. Маскировка и станции РЭБ не помогли противнику скрыть свои позиции от наших дроноводов», - говорится в сообщении.

Военнослужащие применили FPV-дроны. Они выявили и уничтожили вражескую пехоту в лесополосе и в развалинах, а также технику, в которой находилась живая сила и средства связи.

Ранее сообщалось, что дроноводы ликвидировали боевиков ВСУ на Красноармейском направлении. Удары по боевикам наносили военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии.

