МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны ГрВ «Центр» помогли продвинуться на Красноармейском направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов использовали эффект неожиданности.
16-03-2026 18:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило, что расчеты войск беспилотных систем соединения спецназа группировки войск «Центр» обеспечили продвижение передовых групп. Отмечено, что это произошло на Красноармейском направлении специальной военной операции. 

«Используя эффект неожиданности, операторы нанесли удары, застав врасплох противника. Маскировка и станции РЭБ не помогли противнику скрыть свои позиции от наших дроноводов», - говорится в сообщении.

Военнослужащие применили FPV-дроны. Они выявили и уничтожили вражескую пехоту в лесополосе и в развалинах, а также технику, в которой находилась живая сила и средства связи.

Ранее сообщалось, что дроноводы ликвидировали боевиков ВСУ на Красноармейском направлении. Удары по боевикам наносили военнослужащие 51-й гвардейской общевойсковой армии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #FPV-дроны #красноармейское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 