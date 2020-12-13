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Военные возвели пять мостов в Тульской области

Максим Гриценко
Кирилл Васин
00:11 13.12.2020
Работы выполнили качественно и раньше намеченных сроков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На одной стороне - рынок и центральные магазины, на другой - почта и школа. В двенадцатитысячном Белеве Тульской области большое событие: открыли новый мост. Построен он военнослужащими быстро, четко и с опережением установленных сроков. Район, где проживает более трех тысяч жителей, подразделения МТО соединили переправой с основной частью города.

Военная традиция: по мосту прошел первый транспорт - колонна КамАЗов подразделений мостостроителей. Переправу возвели всего за две недели. А за полтора месяца силами Министерства обороны в регионе построили пять мостов. Там, где они нужны больше всего - в труднодоступных сельских районах.

«Работа проходила очень активно. Войска выполнили пораньше намеченных сроков все мероприятия по возведению пяти мостов. Для нас, военных, есть решение министра, его поручение, поэтому мы обязаны сделать быстро, качественно и в срок. По всей территории страны наведено не меньше двухсот мостов таких», - сказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Всего в Тульской области военные мостостроители за последние два года возвели 19 мостов. Где-то переправы находились в аварийном состоянии, а где-то местным жителям приходилось добираться в объезд - крюк не в один десяток километров. Весной в половодье в села не могли проехать ни скорая, ни пожарные. В Белеве река небольшая, но город стоит на холмах - мост соединяет старую и новую часть города.

Мост в Белеве был построен еще в 1867 году купцом Прохоровым. В одной части города у него была фабрика по производству пастилы, в другой - яблоневые сады. В советское время переправа обветшала, река разделила город на две части.

Открытие моста особенно важно было для местных школьников. Им приходилось идти в обход прямо по оживленной трассе, проходящей через Белев.

Продолжение – в сюжете Максима Гриценко.

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