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В полной изоляции: как устроен командный пункт РВСН на глубине 35 метров под землей

Егор Левин
12:51 13.12.2020
Конструкция и современные технологии позволяют контейнеру КП выдержать ядерный удар; из него можно беспрепятственно и безбоязненно управлять всеми ракетами полка и дивизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Самое защищенное сооружение ракетного полка и ракетной дивизии - контейнер командного пункта. Именно в нем во время несения боевого дежурства на глубине 35 метров находятся офицеры боевого расчета.

Чтобы приступить к выполнению своих обязанностей, им необходимо спуститься в командный пункт на грузопассажирском подъемнике. Конструкция и технологии, применяемые в его создании, позволяют контейнеру командного пункта выдержать ядерный удар. Офицеры боевых расчетов пуска могут беспрепятственно и безопасно управлять из него всеми ракетами полка и дивизии.

Кадры устройства полкового заглубленного командного пункта - эксклюзив «Военной приемки». Чтобы понять, что он из себя представляет, достаточно вспомнить подводную лодку, разделенную на отсеки, а затем перенести это в вертикаль. В самом низу командного пункта расположен бытовой отсек, рабочие места - на нескольких этажах выше. Доступ на них ограничен, однако продемонстрировать устройство пункта можно на примере одной из аудиторий Академии РВСН имени Петра Великого.

В ней все рабочие места расположены по окружности, изображающей один из этажей реального КП. Применять полученные здесь знания в режиме полной автономности непосредственно на практике - высший пилотаж ракетчиков.

«Мне пришлось много лет нести боевое дежурство на таком командном пункте. Когда выходим в режим боеготовности, командный пункт приходит в автономию, полностью закрывается от внешнего мира. Но там есть места для отдыха и есть питание», - рассказал «Военной приемке» начальник академии генерал-майор Леонид Михолап.

Принято считать, что самые суровые условия службы - у моряков-подводников, но они в боевой ситуации перемещаются из отсека в отсек по горизонтали, в то время как ракетчикам приходится совершать то же самое в вертикальной плоскости.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске «Военная приемка. Академия РВСН» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в Youtube и приложении SMART.TV. Речь в нем пойдет о жизни академии и процессе обучения курсантов, в ходе которого они изучают все виды российских и советских межконтинентальных баллистических ракет, о спутниках-разведчиках, ракетах-носителях, аппаратах космической связи и навигации и даже пистолете-бластере, стреляющем лазером.

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