ВКС России получили очередную партию новых самолетов Су-35С

Самолет Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе в любых погодных условиях и на больших удалениях от аэродрома базирования.
2025-11-01 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Очередная партия новых боевых самолетов Су-35С отправилась в российские Воздушно-космические силы в рамках исполнения гособоронзаказа. Изготовила и передала истребители Объединенная авиастроительная корпорация ГК «Ростех».

«Хочется выразить слова благодарности представителям завода и всем, кто участвовал в сборке и подготовке авиационной техники, за профессионализм. Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции», - сказал летчик Су-35С ВКС России.

Истребители прошли наземные и летные заводские испытания. Самолет Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе в любых погодных условиях и на больших удалениях от аэродрома базирования. На счету этих машин множество уничтоженных воздушных целей противника. Самолет оснащен передовым оборудованием и средствами поражения большого радиуса действия.

«ОАК сохраняет высокие темпы производства самолетов в интересах Минобороны России. Мы выполняем серьезнейшую задачу по увеличению объемов выпуска военной продукции. В этом году планируем поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации», - отметил гендиректор ОАК Ростеха Вадим Бадеха.

Сегодня авиастроители уверенно наращивают темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ. Это касается и Су-35С - на сегодняшний день самого результативного современного истребителя в мире. Су-35С может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью в простых и сложных погодных условиях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

