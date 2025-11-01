Минобороны показало уничтожение дроноводами бронетехники и позиций ВСУ

Минобороны России опубликовало видео с боевой работой операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На кадрах, снятых с бортовых камер, видно, как беспилотники приближаются к целям - бронетехнике, артиллерийским позициям, пунктам управления и связи противника. После точных попаданий следуют мощные взрывы и клубы дыма. Отдельные эпизоды видео демонстрируют воздушные тараны украинских БПЛА.

По данным Минобороны, удары дронов «Рубикона» наносятся по элементам системы управления и снабжения ВСУ, снижая их боеспособность и нарушая координацию действий на передовой.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов применили дроны с элементами ИИ под Красноармейском. Технологии «машинного зрения» позволили им повысить точность и устойчивость беспилотников даже при активной работе украинских систем РЭБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.