ПВО сбила 98 украинских БПЛА над Россией

Минобороны России сообщило об уничтожении 98 украинских ударных беспилотников самолетного типа минувшей ночью. Под ударом оказались сразу десять российских регионов.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 7:00 первого ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Больше всего беспилотников (45) уничтожили в небе над Белгородской областью, над Самарской - 12 БПЛА. Еще 11 дронов сбиты над Московским регионом, в том числе шесть беспилотников, летевших на Москву. По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями.

Работали средства ПВО и в Тульской области, над которой были уничтожены четыре БПЛА. Еще по два дрона сбили над Липецкой и Рязанской областями. По одному БПЛА рухнули в Курской и Калужской областях. Накануне ночью боевики киевского режима также предприняли попытку массовой атаки российских регионов беспилотниками. ПВО перехватила и уничтожила 130 БПЛА.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.