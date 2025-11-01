МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ПВО сбила 98 украинских БПЛА над Россией

Основной удар пришелся на Белгородскую, Самарскую и Московскую области, над которыми в целом сбили 68 дронов.
2025-11-01 08:12:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении 98 украинских ударных беспилотников самолетного типа минувшей ночью. Под ударом оказались сразу десять российских регионов.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 31 октября до 7:00 первого ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

Больше всего беспилотников (45) уничтожили в небе над Белгородской областью, над Самарской - 12 БПЛА. Еще 11 дронов сбиты над Московским регионом, в том числе шесть беспилотников, летевших на Москву. По десять беспилотников сбили над Воронежской и Ростовской областями.

Работали средства ПВО и в Тульской области, над которой были уничтожены четыре БПЛА. Еще по два дрона сбили над Липецкой и Рязанской областями. По одному БПЛА рухнули в Курской и Калужской областях. Накануне ночью боевики киевского режима также предприняли попытку массовой атаки российских регионов беспилотниками. ПВО перехватила и уничтожила 130 БПЛА.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #дроны
