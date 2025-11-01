МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замминистра обороны РФ Савельев принял участие в заседании «СМОА плюс»

Это 12-е совещание министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Заседание приурочено к 15-й годовщине образования «СМОА плюс».
2025-11-01 14:28:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщает, что заместитель министра обороны России Олег Савельев принял участие в 12-м совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и партнеров по диалогу. Заседание приурочено к 15-й годовщине образования «СМОА плюс». Это произошло сегодня в столице Малайзии, городе Куала-Лумпур.

В своем выступлении заместитель министра обороны подчеркнул значимость многостороннего военного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе для поддержания стабильности. Олег Савельев сделал акцент на вкладе Минобороны России в работу «СМОА плюс», а также дал оценку текущей ситуации в сфере глобальной и региональной безопасности.

«Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности, подразумевающего взаимоуважительное отношение между государствами и обеспечение странами своих интересов без ущерба безопасности других стран», - отметил замминистра обороны РФ.

Савельев добавил, что вместе с тем приходится констатировать все более настойчивые действия отдельных нерегиональных держав. Это ведет к прямо противоположным результатам.

Особую опасность видно, отметил Савельев, в проводимой под эгидой индо-тихоокеанских стратегий активной линии Запада на размывание, переформатирование и подмену сложившейся за долгие годы «асеаноцентричной» архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе новыми закрытыми блоковыми структурами, такими как AUKUS, «Индо-Тихоокеанская четверка», QUAD, SQUAD, JAPHUS, а также другими.

«С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в "Индо-Тихоокеанский альянс", прямой аналог НАТО. Последствия агрессивного расширения НАТО в Европе после распада Советского Союза в конечном итоге и привели к неизбежности военной операции на Украине», - добавил Олег Савельев.

На полях мероприятия также состоялись рабочие встречи заместителя руководителя оборонного ведомства России с замминистра обороны Малайзии и министром обороны Лаоса. Обсуждены планы двустороннего военного сотрудничества на 2026 год, а также перспективы развития отношений в региональных многосторонних форматах, в первую очередь «СМОА плюс».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье эксперты «СМОА плюс» обсудили гуманитарное разминирование. Тогда для обсуждения этой темы прибыли делегации из 12 стран, а также представители из АСЕАН и Международного противоминного центра АСЕАН (АРМАК).

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#армия #малайзия #асеан #смоа плюс #Олег Савельев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 