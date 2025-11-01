МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева: занятия спортом дают возможность ветеранам проявить силу воли

Анна Цивилева посетила национальный чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
2025-11-01 14:01:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветераны спецоперации впервые в этом году приняли участие в национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». Игры посетила статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева. 

«Вот эта вот активность, объединение, путешествия, соревновательный дух, где ты можешь проявить характер, силу воли, точно так же реализуя себя уже в спорте, это дает возможность как можно быстрее нашим ребятам проявить себя и вовлечься в активную жизнь», - подчеркнула Цивилева. 

Она добавила, что на данный момент в России более 2 500 ветеранов активно вовлечены в занятия спортом. Отмечено, что финал чемпионата «Абилимпикс» собрал более 1 000 участников из всех регионов нашей страны. 

На площадке также разместили и выставочные стенды. Фонд «Защитники Отечества» к примеру, представил макеты квартир для военнослужащих с ограниченными возможностями.  

Ранее Анна Цивилева вручила ключи от квартир военнослужащим и медикам в Балашихе. Замминистра обороны подчеркнула, что ведомство делает все для комфорта и благополучия семей защитников и врачей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Спорт #армия #Анна Цивилева #ветераны СВО #Абилимпикс
