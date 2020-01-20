Военные РФ приняли участие в конкурсе среди экипажей БТР в Приднестровье

В Приднестровье стартовал конкурс экипажей бронетранспортеров. В соревнованиях принимают участие 30 экипажей БТР, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс среди экипажей бронетранспортеров», - говорится в сообщении.

На первом этапе конкурса военнослужащие преодолевали полосу препятствий в составе экипажей. Если экипаж совершал ошибку, он должен был вернуться и повторно преодолеть препятствие.

Каждая команда состояла из троих военнослужащих. Участники соревнований проходили через ров, лабиринт-змейку, забор с наклонной доской, разрушенный мост и разрушенную лестницу, стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из проволоки.

Конкурс пройдет в четыре этапа, по итогам которых выявят самую сильную команду.