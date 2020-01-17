За БМП по снегу: кадры лыжной подготовки мотострелков ЦВО
Лыжная подготовка занимает особое место в учениях мотострелков соединения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Кемеровской области проходит лыжня подготовка мотострелков. Во время учений военнослужащих тянет за собой бронемашина.
В условиях, когда снега очень много, это наиболее быстрый, а иногда и единственный способ быстро добраться до боевых позиций. Военнослужащие используют особые лыжи - у них увеличенные длина, ширина и вес. Они оснащены универсальным креплением для любой обуви.
По легенде учений, подразделениям необходимо совершить марш-бросок на десять километров. Во время перехода на группу бойцов нападают диверсанты. Атаку мотострелки отражают с огнем пулеметов и гранатометов.