За БМП по снегу: кадры лыжной подготовки мотострелков ЦВО

В Кемеровской области проходит лыжня подготовка мотострелков. Во время учений военнослужащих тянет за собой бронемашина.

В условиях, когда снега очень много, это наиболее быстрый, а иногда и единственный способ быстро добраться до боевых позиций. Военнослужащие используют особые лыжи - у них увеличенные длина, ширина и вес. Они оснащены универсальным креплением для любой обуви.

По легенде учений, подразделениям необходимо совершить марш-бросок на десять километров. Во время перехода на группу бойцов нападают диверсанты. Атаку мотострелки отражают с огнем пулеметов и гранатометов.