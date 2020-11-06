Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Японским морем и Тихим океаном
Продолжительность полета составила более восьми часов.
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, сообщили в Министерстве обороны.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.