Точность «Арбалета»: военнослужащие ВВО под Хабаровском испробовали новейшие парашютные системы

Подразделения специального назначения Восточного военного округа провели первые прыжки в этом году. Военнослужащие провели учения с новейшими парашютными системами «Арбалет», которые поступили на вооружение недавно.

Военные прыгают с высоты 1200 метров с помощью парашютной системой типа «крыло». Они выполняют задачи в глубоком тылу условного противника. Военнослужащие доставляются туда по воздуху, чтобы обеспечить максимально скрытное приближение к «врагу».

Военнослужащие выполняют прыжки с высоты четырех километров - это максимальное значение. Затем они планируют на удаление 5, 10 или даже 15 километров.

Во время учений также была отработана точность приземления практически в одну точку - максимально кучно, что называется отработкой приземления на точность.