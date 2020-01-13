Подняты по тревоге: стартовали масштабные учения Таманской дивизии

В Московской области военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа были подняты по тревоге. Там стартовали первые за три года масштабные учения.

В учениях принимают участие более 6 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники. Военнослужащие выдвинулись на железнодорожную станцию для погрузки боевых машин на железнодорожную платформу.

Перед мотосрелками была поставлена задача отработать взаимодействие в наступлении и обороне в обстановке приближенной к боевой. Мотострелки направляются на полигон в Нижегородскую область, где пройдут стрельбы.