Подняты по тревоге: стартовали масштабные учения Таманской дивизии
Мотосрелки выдвинулись на железнодорожную станцию для погрузки боевых машин на железнодорожную платформу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Московской области военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа были подняты по тревоге. Там стартовали первые за три года масштабные учения.
В учениях принимают участие более 6 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники. Военнослужащие выдвинулись на железнодорожную станцию для погрузки боевых машин на железнодорожную платформу.
Перед мотосрелками была поставлена задача отработать взаимодействие в наступлении и обороне в обстановке приближенной к боевой. Мотострелки направляются на полигон в Нижегородскую область, где пройдут стрельбы.