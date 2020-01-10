Благотворительная елка для детей военнослужащих прошла в Гостином дворе

В Гостином дворе прошла Благотворительная рождественская елка. На праздник были приглашены дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей.

Мероприятие ежегодно с 2014 года проводит «Союз социальной справедливости России», активно занимающийся благотворительной деятельностью, и Храм Пророка Божия Илии.

На празднике детей ждала нарядная, украшенная игрушками, новогодними шарами и гирляндами елка. Каждый ребенок был окружен вниманием приглашенных артистов и профессиональных аниматоров. Малышей развлекали сказочные персонажи, проводились веселые конкурсы, мастер-классы.

Главным мероприятием вечера стал спектакль-шоу «Пир для Дедушки Мороза»! Всех детей ждали сюрпризы и подарки от Деда Мороза.