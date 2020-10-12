Армия В подмосковном парке «Патриот» воссоздали уникальный бронепоезд БП-43 Алексей Баранов Бронепоезд защищал Москву во времена Великой Отечественной Войны. © Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия» В подмосковном парке «Патриот» появился уникальный экспонат - воссозданный бронепоезд БП-43. На его открытии юнармейцам провели экскурсию, которая состоялась при участии заместителя министра обороны Андрея Картаполова. «Такие мероприятия они как раз и приближают, и погружают в историю. Ведь можно сколько угодно смотреть картинок, но здесь можно вжиться в образ наших дедов, прадедов, которые на этих бронепоездах воевали и защищали нашу Родину», - отметил Андрей Картаполов. Юнкоры побывали в кабине машиниста бронепоезда и стали первыми зрителями исторической реконструкции с участием БП-43. Юные корреспонденты отметили, что благодаря таким экспонатам и мероприятиям они могут изучать историю не только по учебникам, но и сами погрузиться в нее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика