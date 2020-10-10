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Не словом, а делом: старший офицерский состав ВДВ сдает экзамены на полигоне под Псковом

Константин Исаев
09:59 10.10.2020
Проверить боеготовность своих подчиненных приехал лично командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В полной боевой выкладке и с новейшим вооружением старший офицерский состав ВДВ приступил к сдаче контрольных экзаменов на полигоне под Псковом. Проверить боеготовность своих подчиненных приехал лично командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков.

На полигоне - особенный день, ведь свой экзамен сдают те, кто обычно сам проверяет готовность подразделений. На стрельбище боевые машины десанта выводит командный состав дивизии: офицеры в звании от майора и выше, и, в том числе, сам командир дивизии.

Любой военный начальник, даже командующий целым родом войск, должен быть всегда готовым показать отличные навыки владения оружием и боевой техникой.

«Командир должен быть примером для своих подчиненных, и если он готов и сам уверенно выполняет все упражнения контрольных стрельб, те упражнения, которые определяют итоговую оценку, значит он так же уверенно и командует своими подразделениями», - заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Основная и самая массовая мобильная броня российских десантных войск - это БМД-2. Но в частях ВДВ все больше появляется и машин последнего поколения - БМД-4М. Это уже на порядок более мощная военная техника, со спаренным орудием калибра 100 и 30 миллиметров. Отличий от предыдущих моделей здесь много. Но командиры десантных подразделений, даже тех, где новые БМД появились совсем недавно, обязаны уже сейчас учить своих подчиненных на личном примере.

«Это перспективные новые образцы вооружения, и командиры должны изучить новые образцы, чтобы обучить свой личный состав. Здесь уже более все автоматизировано, считать-высчитывать меньше надо, просто надо иметь практические навыки», - объяснил заместитель командира 204-го гвардейского десантно-штурмового полка Алексей Афонин.

Экзаменуют 100% личного состава. Оцениваться будет много дисциплин: стрельба, тактика, вождение техники, но главное - это готовность «крылатой гвардии», как самого мобильного рода войск российской армии, оперативно решать поставленные боевые задачи.

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