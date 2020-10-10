ВС Сербии провели крупнейшие учения с полученными из РФ МиГ-29, Ми-17 и Ми-35

Вооруженные силы Сербии провели крупнейшие учения. Об этом сообщило министерство обороны республики. Отмечается, что в маневрах приняли участие истребители и вертолеты, полученные из России.

«Впервые за 20 лет осуществлено действие МиГ-29 по наземным целям ракетами С-8. Также нанесли удар боевые вертолеты Ми-35, вооруженные радиоуправляемыми ракетами АТАКА. Затем по целям на земле отработали вертолеты Ми-17В5, которые использовали неуправляемые ракеты С-8», - говорится в сообщении военного ведомства Сербии, сообщают РИА Новости.

Объединенные тактические учения со стрельбами «Содействие 2020» прошли в субботу, 10 октября, на полигоне «Пештер» в 300 километрах от Белграда. Было задействовано около 2 800 военнослужащих, свыше 150 боевых и небоевых машин и 40 единиц авиатехники.

За маневрами наблюдали президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик и президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

Кроме российской и сербской техники, в учениях были задействованы приобретенные в КНР беспилотники CH-92A и европейские вертолеты Airbus H145M.

Александр Вучич в ходе маневров заявил, что Сербия усиливает свою армию, чтобы отвратить всякого агрессора от нападения. Ранее сербский лидер сообщал, что Белград думает о новых покупках вооружений после приобретения четырех Ми-35 у России.

Отметим, что Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ 7 вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в подарок 6 истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.