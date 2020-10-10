Назван лучший регион России по организации военного призыва

Белгородская область признана лучшей среди российских регионов в подготовке граждан к военной службе и проведении призыва.

Награду за первое место - почетные грамоты министра обороны - получили главы районов, военные комиссары и сотрудники образовательных учреждений. Их вручил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Среди главных достижений в сфере военно-патриотического воспитания молодежи губернатор Денис Буцаев отметил то, что Белгородская область стала одним из первых российских регионов, где появились отряды юнармейцев. В настоящее время их насчитывается уже 755.

Заслуги Белгородской области по организации призывной кампании отмечены не впервые. В 2016 году регион уже становился победителем.

После торжественной церемонии награждения в Новом Осколе генерал-полковник Бурдинский принял участие в открытии парка Воинской Славы города и посетил Центр патриотического воспитания молодежи.