Группы разведки и разминирования очистили более 32 гектаров территории в районе пожара на складе с боеприпасами под Рязанью

Шесть групп разведки и разминирования инженерных подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнение задач по поиску и очистке от взрывоопасных предметов административно-хозяйственной и технической территории, дорог, жилых и социальных объектов в населенных пунктах, пострадавших от последствий ЧС с возгоранием склада с боеприпасами в Рязанской области.

Всего военнослужащими инженерных подразделений очищено от взрывоопасных предметов свыше 32,5 гектаров территории близлежащих населенных пунктов. Для расчистки дорог военными применяются инженерные машины разграждения ИМР-3.

Ранее сообщалось, что часть подразделений группировки Минобороны России, привлекавшихся для ликвидации ЧС в Рязанской области, приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации.