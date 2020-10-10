Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу простился с председателем Московского городского совета ветеранов Владимиром Долгих, который скончался в минувший четверг на 96-м году жизни.

«Глава военного ведомства России возложил цветы к гробу с телом Владимира Долгих и выразил соболезнования его родным и близким», - заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Церемония прощания состоялась сегодня в Центральном Доме Российской Армии имени Фрунзе в Москве. Глава Минобороны отметил, что усопший был незаурядным человеком, выдающимся политиком, внесшим неоценимый вклад в социально-экономическое развитие как родного Красноярского края, так и всей страны.

По мнению Сергея Шойгу, Долгих сумел сохранить лучшие качества на протяжении всей своей долгой и плодотворной жизни.

Владимир Долгих был председателем Московской городской общественной организации ветеранов с 2002 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.