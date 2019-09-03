Огонь из всех орудий: стрельбы из БМП, Т-90 и «Тунгуски» отработали под Волгоградом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа в рамках двустороннего ротного тактического учения поддержали свои войска стрельбой с закрытой огневой позиции на дальностях до пяти километров, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Мотострелки, танкисты, зенитчики и огнеметчики выполнили ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, реактивных пехотных огнеметов, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" на дальностях до пяти километров, а также обходящие действия ротной тактической группой в тыл противника», - рассказали в пресс-службе.

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А «Шмель», которые завершили уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь экипажи зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» обеспечили прикрытие своих войск от воздушного удара «противника».

«Для имитации средств воздушного нападения были использованы 120-мм осветительные мины, а также самолеты бомбардировочной авиации Су-34», - добавили в ЮВО.

В ходе учений отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.

В розыгрыше тактических эпизодов принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе два самолета Су-24 из состава ВВС и ПВО. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействованы расчеты БЛА.