Охрана буферной зоны: кадры уникальных учений миротворцев-мотострелков

В Сухопутных войск есть не только мотострелковые, танковые, или артиллерийские соединения, но и миротворческие. Так, в составе Центрального военного округа имеется уникальная, единственная в Сухопутных войсках, мотострелковая миротворческая бригада, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Накануне они провели в Самарской области учение по отражению атаки на буферную зону.

«Во время учений человеку со стороны можно даже не понять, чем отличаются учения обычных мотострелков, от учений мотострелков-миротворцев. Взрывы, стрельбы, отражение атаки. Все однообразно. Но в отличие от других подразделений, задачи миротворцев - это разъединить конфликтующие стороны, создать безопасные зоны между враждующими сторонами, сопроводить колонны с гуманитарной помощью», - рассказали в ЦВО.

В этот раз миротворцы занимались отражением атаки на свои позиции в пересеченной местности. Военнослужащие заранее подготовились: их целью было слажено отработать и не допустить прорыва противника в буферную зону.

Личный состав смог выполнить поставленную задачу и получить хорошие оценки от руководителей накануне профессионального праздника.