«Взвод»: эксклюзивные репортажи об экспериментальной программе боевой доподготовки офицеров

В рамках повышения открытости Министерства обороны было принято решение приподнять завесу секретности с системы боевой подготовки российских войск специального назначения. Вы можете увидеть все своими глазами благодаря специальным репортажам телеканала «Звезда».

В серии спецрепортажей «Взвод» мы покажем, как в рамках экспериментальной программы боевой доподготовки Минобороны РФ молодые офицеры на суше, в воде, в огне и в воздухе показывают все, на что они способны, обучаясь по напряженной и разносторонней учебной программе (десять часов в день теории и практики на протяжении пяти месяцев) и выполняя сложнейшие учебно-боевые задачи, разработанные для них военными экспертами с обширным боевым опытом.

В специальных репортажах «Взвод» вы увидите, как молодые офицеры во время обучения и прохождения учебно-боевых задач сталкиваются с опытными представителями спецназа и армейской разведки, за чьими плечами выполнение реальных боевых задач.

В процессе освещения всех этапов экспериментальной программы вас ждет яркое зрелище: отбор по всем военным округам России, более 15 полигонов в разных климатических поясах - от тундры Кольского полуострова на севере до гор и пустынь на юге страны. А также экстремально сложные учебно-боевые задачи, требующие опыта, выносливости, нешаблонных решений и преодоления пределов своих возможностей ради достижения поставленных целей.

В рамках программы экспериментальной доподготовки проходит целенаправленный отбор лучших конкурсантов из всех военных округов и родов войск. До финальной части программы доподготовки из нескольких тысяч претендентов доберутся только 30 самых подготовленных и мотивированных офицеров, из которых в финале будут определены 20 лучших.

Телеканал «Звезда» покажет все этапы отбора и подготовки молодых офицеров.

Конкурсантам, прошедшим в финальную часть экспериментальной программы, предстоит изучить и использовать в ситуации, приближенной к боевой, навыки инженерной, воздушно-десантной, поисково-спасательной, медицинской, физической, огневой, боевой, танкотехнической, автотехнической, тактической, водолазной и топографической подготовки.

И это далеко не все: среди учебных дисциплин - радиационная, химическая и биологическая защита, связь и автоматизированная система управления, артиллерия, противовоздушная оборона, разведка (в том числе специальная), радиоэлектронная борьба, беспилотные летательные аппараты и гидрография.