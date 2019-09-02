В военной академии РВСН прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года

В мероприятиях по случаю начала Нового учебного года в академии РВСН имени Петра Великого приняли участие командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Владимир Шуралев, ветераны и другие почетные гости.

В учебных аудиториях в этом году приступили к занятиям более 1000 офицеров и курсантов. Их подготовку будут осуществлять свыше 600 докторов и кандидатов наук и около 80 лауреатов премий государственного уровня.

«Ракетные войска продолжают свое развитие, воплощая лучшие достижения науки и конструкторской мысли. Идет процесс перевооружения на новые, современные боевые ракетные комплексы», - подчеркнул командующий РВСН.

В новом учебном году будет продолжена подготовка офицерских кадров с учетом перевооружения РВСН на новые и перспективные боевые ракетные комплексы, реализована концепция инфраструктуры единого академического образовательного кластера, проведены государственные аккредитации образовательных программ и национальный этап Международной олимпиады курсантов по математике, а также ряд других важных мероприятий.