Пыль столбом: кадры заключительной гонки «Военного ралли»

В Туве судьи определяют победителей конкурса «Военное ралли». В пятницу там прошла завершающая, командная гонка. В автомарафоне протяженностью 210 км принимали участие по четыре экипажа от каждой команды.

Все экипажи ехали колонной, чтобы в случае поломки одной из машин можно было оперативно взять ее на буксир, так как финишная отмашка команде засчитывалась по последнему автомобилю.

Сложнее всего было держать скорость: не более 70 км/ч. За каждые 10 секунд нарушения судьи засчитывали целую минуту штрафа - именно поэтому, пока не будут проверены контрольные данные спутниковой навигации, рано говорить об окончательных итогах.

А предварительные результаты радуют: наши водители вновь показали лучшее время, обойдя главных конкурентов из Китая на 40 секунд практически на флажке. По итогам предыдущих трех этапов российская сборная оставила позади всех соперников.

В «Военном ралли» соревнуются представители пяти государств: России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Китая. Команда из КНР использует как российскую, так и собственную технику. Все остальные преодолевают бездорожье на наших КамАЗах, «Уралах» и бронеавтомобилях «Тигр».