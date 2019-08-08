Атака в темноте: военные разведчики вскрыли засаду противника на конкурсе АрМИ-2019

В этом году в Индии впервые проводится конкурс «Отличники войсковой разведки» в рамках Международных армейских игр АрМИ-2019.

Российским участникам соревнований пришлось пройти 15 километров с полной выкладкой по жаркой пустыне, да еще и ночью. Конкурс начался с десантирования участников на вертолетах в район операции. Затем, уже в сумерках, началась проверка снаряжения судьями.

В полной темноте бойцам пришлось искать связного с картой, вскрывать базы и засады условного противника. Военнослужащим разрешалось пользоваться только компасом, ориентироваться по звездам и доверять собственному чутью, никаких навигаторов и других гаджетов у них не было. Сборная России успешно выполнила все задачи, войдя в тройку лидеров.

Впереди участников состязания ждут еще четыре этапа: конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба и выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Итоги будут подведены 16 августа.