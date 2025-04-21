Як-130 показал высший пилотаж перед делегатами из 41 страны

На аэродроме в Краснодаре прошел авиационный показ, где учебно-боевой самолет Як-130 продемонстрировал высший пилотаж перед представителями 41 страны мира. Событие стало частью международного военно-авиационного обмена, организованного на базе Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

«Як-130 готовится к пилотированию на малой высоте. Это одна из самых сложных форм полета», - отметила специальный корреспондент Валерия Кваше.

Гости увидели впечатляющий вираж, фигуру «бочка», разворот на 180 градусов - все это выполнено точно и безошибочно. Демонстрация подтвердила высокую подготовку российских пилотов и потенциал отечественной авиационной техники.

На мероприятии присутствовали делегации из Турции, Китая, Ирака, Перу, Гвинеи и других стран. Как отметил военный атташе Ирака Аббас Аль-Мусави, визит стал полезным опытом, который будет передан военным школам на родине.

«Мы видим, что у вас обучаются много иностранцев. Это говорит о высоком уровне подготовки и доверии», - подчеркнул он.

Военные атташе не только наблюдали за показом, но и познакомились с процессом подготовки иностранных курсантов.

Сегодня в Краснодарском авиаучилище обучаются более 300 военнослужащих из 19 стран. И число желающих растет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.