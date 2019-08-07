15 км по ночной пустыне: разведчики совершили марш-бросок в Индии на АрМИ-2019

В Индии в рамках АрМИ-2019 проходит конкурс «Отличники войсковой разведки». Накануне его участники совершили ночной марш-бросок - с одним только компасом без спутниковых навигаторов.

Перед стартом команды настраивались по-разному. Российские военные слушали рок-музыку.

Путь в 15 километров конкурсанты преодолели по незнакомой местности. Большая часть маршрута прошла ночью в условиях голой пустыни.

Ориентируясь исключительно на стрелку компаса, в кромешной тьме разведчики двигались, старательно избегая змей и скорпионов.

После тяжелой ночи изнуренные команды подошли к точке финиша. Впереди у разведчиков день отдыха. А после еще четыре захватывающих этапа.