«Лучшая очередь»: российские десантники поставили рекорд на конкурсе «Полярная звезда»

Российским пулеметчикам нет равных - на конкурсе «Полярная звезда» в Белоруссии наши спецназовцы побили собственный рекорд в упражнении «Лучшая очередь». Огнем из ПКМ они сложили все мишени за считанные секунды.

Во второй день проведения международного конкурса, российские и белорусские разведчики состязались в мастерстве владения гранатометом. Также российские десантники уничтожили условного противника огнем из автоматов АКС-74 и с применением наступательных гранат.

Впереди у бойцов еще много сложнейших упражнений, включая эвакуацию и штурм здания. Конкурс АрМИ-2019 «Полярная звезда» проводится впервые и продлится до 15 августа.