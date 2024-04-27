ВС РФ уничтожили 68 беспилотников над Кубанью и Крымом

Российские военнослужащие уничтожили 68 дронов украинских боевиков в небе над Краснодарским краем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для этого боевики задействовали БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», - говорится в сообщении.

Украинские боевики нередко используют беспилотные летательные аппараты с целью совершения терактов по мирным целям. Так, в Часовом Яре они атаковали беженку с двумя детьми. К счастью, беженцев спасли российские снайперы.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.