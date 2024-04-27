МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили 68 беспилотников над Кубанью и Крымом

Средства ПВО предотвратили попытки терактов в Краснодарском крае и Крыму.
2024-04-27 08:16:27
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Российские военнослужащие уничтожили 68 дронов украинских боевиков в небе над Краснодарским краем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Для этого боевики задействовали БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», - говорится в сообщении.

Украинские боевики нередко используют беспилотные летательные аппараты с целью совершения терактов по мирным целям. Так, в Часовом Яре они атаковали беженку с двумя детьми. К счастью, беженцев спасли российские снайперы. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

 

#армия #Крым #Краснодарский край #МО РФ #БПЛА ВСУ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049