Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» вернулся домой из кругосветного плавания
Дальний поход плавание фрегата проекта 22350 длилось 175 суток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» вернулся домой из кругосветного плавания 19 августа. За кормой остались 40 тысяч морских миль и десятки заграничных портов.
Отряд кораблей Северного флота во главе с «Горшковым» прошел 4 океана, дважды пересек экватор, побывал в Джибути, Кабо-Верде и Шри-Ланке.
Моряки успели принять участие в крупнейших межфлотских учениях «Океанский щит-2019».
Системы корабля отработали штатно, фрегат полностью подтвердил все заявленные характеристики и теперь с полным правом может занять место в ударном ядре Северного флота.