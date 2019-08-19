Новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» прибыло на Камчатку
Состав Тихоокеанского флота пополнился новейшим гидрографическим судном проекта 19910 «Александр Рогоцкий». Корабль, изготовленный по заказу Министерства обороны РФ на Благовещенском судостроительном заводе, уже прибыл на Камчатку.
Судно, названное в честь известного контр-адмирала и гидрографа Александра Рогоцкого, было заложено в феврале 2016 года. Контракт по строительству был рассчитан до 2020 года, но завод выполнил его с опережением срока. Навигационно-гидрографический комплекс, установленный на борту корабля, уже протестировали работники завода совместно с экипажем судна.
Длина военно-морского корабля составляет около 59 метров, ширина - 11,4 метра, высота борта - 5,4 метра, а водоизмещение - 1 270 тонн. «Александр Рогоцкий» предназначен для исследований рельефа дна, с его помощью также будут обслуживать навигационное оборудование, перевозить людей и грузы. В составе экипажа судна - 22 человека.