Экипаж Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цель обнаружили в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что после того, как разведка подтвердила уничтожение цели, экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта и бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.