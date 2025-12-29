Средства ПВО за ночь сбили 89 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за ночь сбили 89 беспилотников ВСУ над семью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 28 декабря до 07.00 мск 29 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большинство - 49 БПЛА - было ликвидировано в небе над Брянской областью. Над Новгородской областью уничтожены 18 дронов, 11 - в небе над Республикой Адыгея и семь - над Краснодарским краем.

По одному БПЛА удалось перехватить над территориями Орловской, Ростовской и Смоленской областей, а также над акваторией Азовского моря.

Накануне вечером за три часа был сбит 21 дрон ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.