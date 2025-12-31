МО РФ показало схему уничтожения БПЛА, атаковавших резиденцию Путина

Министерство обороны России показало карту полета дронов ВСУ, которые пытались атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Факт атаки Киева вскрыли около 19.20 мск.

«В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ», - сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер. На это указывает построение удара, а также количество задействованных дронов и и их действия с южного, юго-западного и западного направлений.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о попытке киевского режима атаковать резиденцию президента РФ в Новогородской области в ночь на 29 декабря. Противник задействовал 91 ударный дрон для нападения, однако все летательные аппараты были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.