Сотрудники ВАИ раздали новогодние подарки жителям ЛНР

Военная автоинспекция поздравила местных жителей с Новым годом.
01-01-2026 07:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Таким образом, они создали праздничное настроение в канун праздника и длинной нерабочей недели.

В первую очередь военные автоинспекторы навестили многодетные семьи и пожилых людей. Они приготовили для них подарки - продуктовые наборы и сладости для детей.

Помимо подарков, сотрудники тепло поздравили местных жителей. Они отметили мужество и стойкость населения в непростое для страны время и выразили готовность всегда прийти на помощь в тяжелых ситуациях. Жители поблагодарили военнослужащих за внимание и заботу.

Ранее президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию сильной и сплоченной семьей.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Новый год #ЛНР #ВАИ #поздравление
