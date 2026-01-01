Сотрудники ВАИ раздали новогодние подарки жителям ЛНР

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» провели благотворительную акцию и поздравили с Новым годом жителей населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Таким образом, они создали праздничное настроение в канун праздника и длинной нерабочей недели.

В первую очередь военные автоинспекторы навестили многодетные семьи и пожилых людей. Они приготовили для них подарки - продуктовые наборы и сладости для детей.

Помимо подарков, сотрудники тепло поздравили местных жителей. Они отметили мужество и стойкость населения в непростое для страны время и выразили готовность всегда прийти на помощь в тяжелых ситуациях. Жители поблагодарили военнослужащих за внимание и заботу.

Ранее президент России Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию сильной и сплоченной семьей.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.