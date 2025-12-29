МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Диброва

В поздравительной телеграмме Андрей Белоусов подчеркнул, что мотострелковые подразделения в ходе боев в Донбассе неоднократно демонстрировали мужество и преемственность воинских традиций.
29-12-2026 13:14
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим в связи с освобождением населенного пункта Диброва в Донецкой Народной Республике.

Глава российского оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад, отметив их вклад в выполнение боевых задач.

«Воины-мотострелки в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма»,- сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Министр обороны также указал, что в рамках специальной военной операции военнослужащие этих соединений действуют на наиболее сложных направлениях, проявляя храбрость и решительность. Отдельно он отметил память погибших бойцов, имена которых, по его словам, навсегда вписаны в историю российского воинства.

Белоусов поблагодарил личный состав за верность присяге и выразил уверенность, что военнослужащие и дальше будут достойно выполнять поставленные задачи, обеспечивая безопасность и защиту национальных интересов России.

Минобороны РФ в сегодняшней сводке о проведении спецоперации сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Диброва в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

