Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Родинского в ДНР. Об этом сообщили в военном ведомстве.

В телеграмме бойцам Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады сказано, что бойцы соединения в ожесточенном противостоянии с ВСУ на Красноармейском направлении демонстрируют примеры храбрости и мужества и уничтожают неонацистов на донецкой земле. Эта победа воинов-гвардейцев продолжает славную летопись соединения и навсегда станет знаком отваги и несгибаемости для будущих защитников Родины, отметил глава Минобороны.

Белоусов выразил благодарность бойцам за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они будут и дальше выполнять свой воинский долг, надежно охраняя национальные интересы и обеспечивая безопасность страны.

За последние сутки военнослужащие группировки «Центр» освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике: Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное. Бойцы группировки «Днепр» установили контроль над Степногорском в Запорожской области. Штурмовики из группировки «Восток» завершили освобождение Гуляйполя в этом же регионе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.