Над Россией сбили 111 украинских дронов за три часа

Сообщается, что больше всего воздушных целей российские военные уничтожили над Брянской областью. Там поразили 73 беспилотника.
27-12-2025 18:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня с 15.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено 111 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что больше всего воздушных целей было поражено над Брянской областью. Там уничтожили 73 беспилотника. Еще двадцать летательных аппаратов сбили над территорией Калужской области. Восемь БПЛА поразили над Московским регионом.

«Пять - над территорией Тульской области, три - над территорией Орловской области и два - над территорией Смоленской области», - говорится в сообщении Минобороны.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак при помощи БПЛА на гражданские объекты, расположенные на территории России. Так, вчера утром в Минобороны России рассказали, как в течение ночи силы ПВО обезвредили 77 украинских беспилотников самолетного типа. Самая массовая атака пришлась на Волгоградскую область. Там сбили 34 летательных аппарата.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #дроны #пво рф #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
