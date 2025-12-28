Герасимов: российская армия в зоне СВО продвигается рекордными темпами

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов отметил, что в декабре армия России достигла самых высоких темпов наступления за весь 2025 год. С подобными заявлениями первый заместитель министра обороны РФ выступил в ходе инспектирования группировки войск «Север».

«В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления. За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории», — сообщил глава Генштаба.

Как рассказал Герасимов, подразделения «Севера» с успехом справляются с созданием в Сумской и Харьковской областях «полосы безопасности» - всего за месяц бойцы группировки заняли сразу семь населенных пунктов.

Также Валерий Васильевич поздравил военнослужащих российской армии с наступающим Новым годом, а отличившимся при выполнении боевых задач бойцам лично вручил государственные награды и выразил им искреннюю благодарность за мужество и героизм, проявленные ими на фронте.