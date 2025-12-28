МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов: российская армия в зоне СВО продвигается рекордными темпами

За месяц было освобождено более 700 квадратных километров вражеской территории.
Тимур Юсупов 31-12-2026 10:05
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов отметил, что в декабре армия России достигла самых высоких темпов наступления за весь 2025 год. С подобными заявлениями первый заместитель министра обороны РФ выступил в ходе инспектирования группировки войск «Север».

«В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления. За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории», — сообщил глава Генштаба.

Как рассказал Герасимов, подразделения «Севера» с успехом справляются с созданием в Сумской и Харьковской областях «полосы безопасности» - всего за месяц бойцы группировки заняли сразу семь населенных пунктов.

Также Валерий Васильевич поздравил военнослужащих российской армии с наступающим Новым годом, а отличившимся при выполнении боевых задач бойцам лично вручил государственные награды и выразил им искреннюю благодарность за мужество и героизм, проявленные ими на фронте.

#Минобороны РФ #ВС РФ #военные #валерий герасимов #Генштаб РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 