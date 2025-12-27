МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы группировки «Запад» рассказали об обстановке в Купянске

Город находится под контролем 6-й гвардейской армии.
27-12-2025 12:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны показало, как обстоят дела в освобожденном Вооруженными силами России Купянске Харьковской области. Военнослужащие группировки войск «Запад» сообщили, где они находятся в пределах города и какие задачи выполняют.

Командир роты с позывным Уран сообщил, что находится на улице 1-го мая и успешно уничтожает с товарищами мелкие группы противника. Командир штурмовой группы с позывным Колосс рассказал, что его подразделение успешно работает на Купянском молочно-консервном комбинате. ВСУ там нет.

По словам командира роты с позывным Гранит, он работает в центре города и успешно выполняет задачи со своими бойцами. Командир роты с позывным Тайфун сообщил, что зачищает здания и подвалы от разрозненных групп врага.

Купянск находится под контролем 6-й гвардейской армии группировки войск «Запад». Минобороны показало также кадры города, снятые с воздуха.

Ранее стало известно, что Российская армия за сутки отразила три украинские атаки на Купянск в районах Благодатовки, Паламаревки и Осинова. Попытки прорыва предприняли 92-я штурмовая бригада ВСУ и 15-я бригада нацгвардии, но безуспешно.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Украина #освобождение #Харьковская область #ВСУ #купянск #группировка войск запад
