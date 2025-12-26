Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Косовцево на территории Запорожской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Восток».

Отмечено, что за неделю группировка нанесла огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад. Также крепко досталось четырем штурмовым полкам ВСУ.

Неделя боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Восток» стоила противнику более 1 770 боевиков. Также неприятель потерял танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Недосчитались в ВСУ и двух станций радиоэлектронной борьбы, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами.

Помимо этого, сообщается, что наши войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю. Уточняется, что это происходило с 20 по 26 декабря 2025 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.