Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Восток».
26-12-2025 12:19
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Косовцево на территории Запорожской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Восток».

Отмечено, что за неделю группировка нанесла огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад. Также крепко досталось четырем штурмовым полкам ВСУ. 

Неделя боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Восток» стоила противнику более 1 770 боевиков. Также неприятель потерял танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии. Недосчитались в ВСУ и двух станций радиоэлектронной борьбы, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами.

Помимо этого, сообщается, что наши войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по врагу за неделю. Уточняется, что это происходило с 20 по 26 декабря 2025 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #запорожская область #группировка восток #Косовцево
