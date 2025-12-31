Момент уничтожения атаковавшего резиденцию Путина беспилотника показали на видео. Кадры предоставило Минобороны России.

В атаке на Новгородскую область использовался 91 беспилотник - ни один из них не смог достичь цели или причинить каких-либо разрушений. Все вражеские БПЛА были нейтрализованы в ходе слаженной и профессиональной работы российских военных, отметил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерала-майора Александра Романенкова.

Высказывания Владимира Зеленского о том, что сообщения об атаке на резиденцию Путина якобы являются «фейком», могут говорить либо о полном непонимании главой киевского режима реальной обстановки, либо о его намеренной лжи.

Российская сторона предоставила многочисленные неопровержимые доказательства реальности произошедшего покушения на жизнь президента РФ, включая фрагменты сбитых дронов, а также свидетельства очевидцев налета.

Помимо этого, Министерство обороны России показало карту полета дронов ВСУ, которые пытались атаковать резиденцию Владимира Путина. В российском оборонном ведомстве также отметили, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.