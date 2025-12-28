МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников за ночь

Над территорией Самарской области ликвидировали 12 дронов.
28-12-2025 07:31
© Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны сбили и подавили за ночь на 28 декабря 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны утром в воскресенье.

Над территорией Самарской области ликвидировали 12 дронов. По три аппарата обезвредили в Белгородской, Курской и Самарской областях, и по два в Волгоградской и Ростовской.

Накануне вечером в течение трех часов над Россией было сбито 111 украинских беспилотников. Наибольшее число БПЛА уничтожили над территорией Брянской области. В этом регионе было поражено 73 дрона.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Украина #беспилотники #Самарская область #атака
