МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов проинспектировал группировку «Север»

Начальник Генштаба ВС РФ отметил успехи военнослужащих.
31-12-2026 07:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе проверки Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы.

Герасимов лично проверил ход выполнения задач, а также отметил, что военнослужащие успешно справляются с созданием полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ вручил государственные награды отличившимся бойцам. Он поблагодарил их за мужество и поздравил с наступающим Новым годом.

Ранее Герасимов сообщил, что темпы продвижения ВС РФ в декабре стали самыми быстрыми за год.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Новый год #госнаграды #Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 