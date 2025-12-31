Герасимов проинспектировал группировку «Север»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Север». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе проверки Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы.

Герасимов лично проверил ход выполнения задач, а также отметил, что военнослужащие успешно справляются с созданием полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ вручил государственные награды отличившимся бойцам. Он поблагодарил их за мужество и поздравил с наступающим Новым годом.

Ранее Герасимов сообщил, что темпы продвижения ВС РФ в декабре стали самыми быстрыми за год.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.