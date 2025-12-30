ПВО уничтожила больше 100 беспилотников над Россией за четыре часа

Силы противовоздушной обороны с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью (80). Еще 10 перехватили над Калужской областью, восемь - над Московских регионом, семь - над Курской областью. Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника, еще по одному - над Белгородской и Смоленской областями.

В ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны ВС РФ отразили террористическую атаку киевского режима с использованием 91 ударного беспилотника. Украинские войска направили БПЛА для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.