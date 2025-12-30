МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО уничтожила больше 100 беспилотников над Россией за четыре часа

Больше всего БПЛА ВСУ перехватили над Брянской областью.
30-12-2026 21:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Силы противовоздушной обороны с 16.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью (80). Еще 10 перехватили над Калужской областью, восемь - над Московских регионом, семь - над Курской областью. Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника, еще по одному - над Белгородской и Смоленской областями.

В ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны ВС РФ отразили террористическую атаку киевского режима с использованием 91 ударного беспилотника. Украинские войска направили БПЛА для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Брянская область #украинские беспилотники #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 