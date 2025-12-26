Путин: опыт СВО используется при формировании нового облика ВС РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что опыт специальной военной операции в полной мере используется при формировании нового облика ВС РФ.

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», - подчеркнул Путин в ходе совещания по государственной программе вооружений.

Также президент констатировал, что предприятия ОПК работают в стабильном режиме. Он отметил существенный рост производства военной продукции с 2022 года. Самым впечатляющим он оказался в случае со средствами поражения - их выпустили больше в 22 раза.

Ранее Путин отмечал, что российская армия стала самой боеспособной в мире. Он уточнил, что под этим понимается в том числе и наличие новых видов вооружения, включая стратегические.