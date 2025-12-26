МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: опыт СВО используется при формировании нового облика ВС РФ

Владимир Путин заявил, что опыт, полученный российскими военными в зоне спецоперации, бесценен.
Тимур Шерзад 26-12-2025 16:23
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что опыт специальной военной операции в полной мере используется при формировании нового облика ВС РФ. 

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса», - подчеркнул Путин в ходе совещания по государственной программе вооружений. 

Также президент констатировал, что предприятия ОПК работают в стабильном режиме. Он отметил существенный рост производства военной продукции с 2022 года. Самым впечатляющим он оказался в случае со средствами поражения - их выпустили больше в 22 раза. 

Ранее Путин отмечал, что российская армия стала самой боеспособной в мире. Он уточнил, что под этим понимается в том числе и наличие новых видов вооружения, включая стратегические.

#армия #ВС РФ #Владимир Путин #СВО #Новый облик
